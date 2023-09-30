Rakernas IV PDIP, Ini Arahan Khusus Megawati ke Kader di Rapat Tertutup

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan arahan khusus kepada seluruh kader partainya di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV hari kedua yang digelar secara tertutup.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan, dalam rapat tersebut, Megawati mengingatkan agar seluruh kader PDIP dalam Pemilu 2024 untuk bergerak turun ke bawah menyatu dengan rakyat.

"Tiga pilar partai harus bergerak tanpa ragu-ragu. Bergerak dengan penuh keyakinan, penuh narasi, mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan dan pentingnya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi, dan partai menyelesaikan masalah-masalah rakyat, kata Hasto di arena Rakernas IV PDIP yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Tak hanya itu, Mega juga turut meminta kepada kadernya untuk membangun kerja sama dengan mitra partai politik pendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. "Juga bagaimana kerja sama pemenangan Pemilu Presiden dengan PPP, Perindo, dan Hanura, serta merangkul kekuatan relawan (turut dibahas),” ujarnya.

(Arief Setyadi )