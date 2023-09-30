Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Ganjar Pranowo Capres yang Paling Didukung Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |20:46 WIB
Survei Indikator: Ganjar Pranowo Capres yang Paling Didukung Jokowi
Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo (Ist/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Publik menilai Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden (Bacapres) yang paling didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia terbarunya.

"Ganjar paling banyak dipersepsikan publik sebagai Capres yang lebih didukung Jokowi saat ini," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil surveinya bertajuk ‘Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024’ yang dirilis secara daring, Sabtu (30/9/2023).

Dalam survei persepsi ini, Ganjar memperoleh penilaian publik sebesar 40,6 persen. Disusul Prabowo Subianto sebesar 27,5 persen.

Sedangkan, publik yang menilai Presiden Jokowi akan memberikan dukungan kepada pencapresan Anies Baswedan angkanya sebesar 6,3 persen. "Tidak tahu/tidak jawab sebesar 25,5 persen," ujarnya.

Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan pada 25 Agustus-3 September 2023 di seluruh wilayah Indonesia, dengan melibatkan sebanyak 4.090 respoden. Dengan menggunakan multistage random sampling, Margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95 %.

(Arief Setyadi )

      
