HOME NEWS NASIONAL

Godok Cawapres Ganjar, Puan: Nama-Nama yang Beredar Punya Kesempatan Sama

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |21:10 WIB
Godok Cawapres Ganjar, Puan: Nama-Nama yang Beredar Punya Kesempatan Sama
Ketua DPP PDIP Puan Maharani (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyinggung soal partai politik yang kemungkinan akan bergabung memperkuat dukungan terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Selain itu, juga mengenai sosok bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

Sinyal yang dilontarkan Puan yakni dengan mengajak secara terbuka kepada Kaesang Pangarep untuk bertemu. Ajakan ini menyusul putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu yang baru saja didapuk sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ya ayok mas Kaesang, ketemu Mba Puan dulu. Ayok ketemu Mba Puan," kata Puan menanggapi rencana pertemuan yang akan dilakukan Kaesang dengan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, di sela-sela Rakernas IV PDIP yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Ketua DPR itu mengaku, sudah menunggu adanya pertemuan antara dirinya dengan Kaesang. Ia berharap, pertemuan bisa digelar dalam waktu dekat. "Yuk udah ditunggu nih sama Mba Puan mas Kaesang," ujarnya.

Sementara soal Cawapres, Puan menanggapi isu soal kans Mahfud MD, Sandiaga Uno dan Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, ketiganya merupakan tokoh yang banyak disebut bakal mendampingi bakal capres yang didukung Partai Perindo itu.

“Nama-nama sekarang yang beredar sebagai Bacawapresnya Mas Ganjar punya kesempatan sama, punya kelebihan tertentu yang saling memenuhi kalau nantinya ada kekurangan dari Mas Ganjar," ujarnya.

Puan menambahkan, saat ini PDIP masih mempertimbangkan siapa tokoh yang paling cocok untuk dipilih sebagai pasangan Ganjar. "Semua masih bisa terjadi, nanti tunggu saja tanggal 19 sampai 25 Oktober yang akan datang," ujarnya.

