Gempa M3,2 Guncang Jantho Aceh Besar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Jantho, Aceh Besar, pada Sabtu (30/9/2023) sekira pukul 21.52 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.98 Lintang Utara - 95.72 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 30-Sep-2023 21:52:30WIB, Lok:4.98LU, 95.72BT (31 km Tenggara JANTHO-ACEHBESAR), Kedlmn:63 Km,"tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)