Ketika Ganjar Pranowo Kepincut Mobil RI-1 Concept di IMLE 2023

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo mengunjungi pameran Indonesia Modification dan Lifestyle Expo (IMLE) 2023 di JCC Jakarta, Sabtu (30/9/2023). Dalam ajang tersebut, berbagai modifikasi otomotif karya anak bangsa yang dipamerkan.

Didampingi pembalap nasional, Rifat Sungkar, Ganjar berkeliling melihat satu demi satu koleksi mobil modifikasi yang dipamerkan. Bacapres yang didukung Partai Perindo itu pun dibuat berdecak kagum.

"Keren lho ini, berapa lama buat seperti ini? Detilnya oke sekali," puji Ganjar yang menyempatkan ngobrol dengan sejumlah builder atau modifikator.

Sejumlah mobil cukup menarik perhatian Ganjar. Salah satunya adalah mobil merk Hyundai yang dimodifikasi. Ia tertarik karena modifikasinya tidak biasa, yakni di plat mobil tersebut bertuliskan RI-1 Concept berwarna merah.

"Wah ada mobil presiden ini," katanya.

Mobil tersebut terlibat seperti mobil biasa jika dilihat secara sekilas. Padahal, design interior maupun eksteriornya berbeda dengan mobil lainnya. Ternyata mobil tersebut sengaja didesain khusus untuk mengakomodasi kinerja presiden.

"Mobil ini kami design khusus untuk mengakomodasi kinerja presiden pak. Konsepnya mobil kepresidenan. Designnya khusus dan pas dengan medan di segala daerah di Indonesia," kata salah satu modifikator kepada Ganjar.

Sementara Rifat Sungkar menjelaskan, mobil tersebut merupakan satu-satunya mobil custom di Indonesia yang mengusung konsep mobil kepresidenan. Mobil dibuat oleh anak bangsa dari berbagai daerah di Indonesia.

"Ini satu-satunya mobil custom tema kepresidenan pak Ganjar. Idenya memang sangat menarik," tuturnya.