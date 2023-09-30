Gempa M3,2 Guncang Tojo Una Una Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (30/9/2023) sekira pukul 22.19 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.89 Lintang Selatan - 122.07 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 30-Sep-2023 22:19:40WIB, Lok:0.89LS, 122.07BT (63 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)