Erick Thohir Dinilai Cocok Jadi Mentor Fatayat NU

JAKARTA- Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Margareth Aliyatul Maimunah, menilai, Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai figur yang peduli pada masalah perekonomian dan perempuan.

Menurutnya, Erick Thohir cocok untuk menjadi Mentor Fatayat NU , karena dia mengembangkan program yang memberdayakan perekonomian keluarga berbasis perempuan.

“Erick Thohir tidak hanya mempunyai ekspertis tetapi juga komitmen dan kepedulian terhadap Fatayat NU, sehingga dari Fatayat NU merasa bahwa Beliau sangat layak cocok untuk menjadi Mentor Fatayat NU,” ujarnya dalam sambutan dalam Apel Akbar Fatayat NU di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/9/2023).

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik hubungan kerja sama antara Fatayat NU dengan BUMN selama ini. Terutama, kerja sama dalam kaitannya dengan beberapa isu perempuan pada berbagai aspek.

Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Fatayat NU dengan Kementerian BUMN.

“MoU ini mengandung dua aspek, pertama, upaya menuju peningkatan pemberdayaan perempuan. Kedua, peningkatan kualitas perempuan melalui beasiswa,” ujarnya.