Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Erick Thohir Dinilai Cocok Jadi Mentor Fatayat NU

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |23:18 WIB
Erick Thohir Dinilai Cocok Jadi Mentor Fatayat NU
Erick Thohir Dinilai Cocok Jadi Mentor Fatayat NU/ist
A
A
A

JAKARTA- Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Margareth Aliyatul Maimunah, menilai, Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai figur yang peduli pada masalah perekonomian dan perempuan.

Menurutnya, Erick Thohir cocok untuk menjadi Mentor Fatayat NU , karena dia mengembangkan program yang memberdayakan perekonomian keluarga berbasis perempuan.

“Erick Thohir tidak hanya mempunyai ekspertis tetapi juga komitmen dan kepedulian terhadap Fatayat NU, sehingga dari Fatayat NU merasa bahwa Beliau sangat layak cocok untuk menjadi Mentor Fatayat NU,” ujarnya dalam sambutan dalam Apel Akbar Fatayat NU di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/9/2023).

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik hubungan kerja sama antara Fatayat NU dengan BUMN selama ini. Terutama, kerja sama dalam kaitannya dengan beberapa isu perempuan pada berbagai aspek.

Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Fatayat NU dengan Kementerian BUMN.

“MoU ini mengandung dua aspek, pertama, upaya menuju peningkatan pemberdayaan perempuan. Kedua, peningkatan kualitas perempuan melalui beasiswa,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PBNU Erick Thohir Fatayat NU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477//erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176184//erick_thohir-6cdv_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176082//erick_thohir-7rIq_large.jpg
Erick Thohir Sujud di Depan Kakbah Jelang Laga Krusial Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982//erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175502//erick_thohir-ldFq_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah Dramatis dari Arab Saudi, Erick Thohir Perintahkan Garuda Bangkit Lawan Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175265//timnas_indonesia-O4cx_large.jpg
Timnas Indonesia Lolos atau Gugur? Babak Krusial Kualifikasi Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Pertaruhan Legacy Erick Thohir dan Patrick Kluivert
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement