Seorang Anak Tewas Usai Diremas Kelaminnya, Korban Kakek Cabul di Depok Belasan Orang

DEPOK - Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto mengungkap bahwa ternyata tersangka kakek cabul berinisial N alias Engkong (70) telah menyasar belasan korban yang sampai saat ini telah dipegang identitasnya.

Diketahui salah satu korban berinisial MDF (12) diduga tewas usai diremas alat kelaminnya oleh tersangka.

"Sampai dengan sekarang keterangan yang didapatkan identitas korban kepada kami kurang lebih ada 10 sampai dengan 15 yang identitasnya ada di kami. Namun, selain itu ada hanya tersangka tidak menjelaskan dan mengatakan kalau lupa sudah berapa kali dan berapa banyak yang dilakukan," kata Hadi kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Jumat (29/9/2023).

Hadi menambahkan bahwa tindakan cabul terhadap bocah laki-laki di bawah umur diduga menjadi kebiasaan dari tersangka secara acak.

"Karena sepertinya kebiasaan atau perilaku dari yang sering melakukan hal seperti itu yang diambil atau targetnya juga acak. Siapa yang ada siapa yang dia kenal karena dari awal dia melakukan seperti itu belum pernah ada yang komplain atau melapor jadi dia melakukan terus menerus," ucapnya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Metro Depok masih menunggu hasil visum, autopsi dan mendalami saksi soal bocah berinisial MDF (12) tewas diduga usai dicabuli dengan remas alat kelamin oleh tersangka kakek lansia berinisial N alias Engkong (70) di Tapos, Depok, Jawa Barat.