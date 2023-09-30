Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Anak Tewas Usai Diremas Kelaminnya, Korban Kakek Cabul di Depok Belasan Orang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |00:37 WIB
Seorang Anak Tewas Usai Diremas Kelaminnya, Korban Kakek Cabul di Depok Belasan Orang
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

DEPOK - Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto mengungkap bahwa ternyata tersangka kakek cabul berinisial N alias Engkong (70) telah menyasar belasan korban yang sampai saat ini telah dipegang identitasnya.

Diketahui salah satu korban berinisial MDF (12) diduga tewas usai diremas alat kelaminnya oleh tersangka.

"Sampai dengan sekarang keterangan yang didapatkan identitas korban kepada kami kurang lebih ada 10 sampai dengan 15 yang identitasnya ada di kami. Namun, selain itu ada hanya tersangka tidak menjelaskan dan mengatakan kalau lupa sudah berapa kali dan berapa banyak yang dilakukan," kata Hadi kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Jumat (29/9/2023).

Hadi menambahkan bahwa tindakan cabul terhadap bocah laki-laki di bawah umur diduga menjadi kebiasaan dari tersangka secara acak.

"Karena sepertinya kebiasaan atau perilaku dari yang sering melakukan hal seperti itu yang diambil atau targetnya juga acak. Siapa yang ada siapa yang dia kenal karena dari awal dia melakukan seperti itu belum pernah ada yang komplain atau melapor jadi dia melakukan terus menerus," ucapnya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Metro Depok masih menunggu hasil visum, autopsi dan mendalami saksi soal bocah berinisial MDF (12) tewas diduga usai dicabuli dengan remas alat kelamin oleh tersangka kakek lansia berinisial N alias Engkong (70) di Tapos, Depok, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/519/3157125/joko-dzmE_large.jpg
Kasus Cabul Oknum PNS Terhadap Siswi SMA Sempat Didamaikan, Polisi Jalan Terus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement