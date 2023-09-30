Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Pembunuhan Wanita di Dekat Lobi Mal Central Park

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |02:06 WIB
JAKARTA - Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku AH (26) pembunuh wanita berinisial FD (44) di dekat lobi Mal Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Kapolsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat Kompol Muharram Wibisono mengatakan pemeriksaan kejiwaan ini dilakukan karena perilaku aneh AH saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan berdasarkan keterangan beberapa saksi di lokasi hingga keterangan dari keluarga pelaku.

Wibisono pun mengatakan pelaku AH hari ini telah bawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. “Pelaku akan dilakukan serangkaian pemeriksaan kejiwaan oleh tim dokter ahli kejiwaan rs polri,” ujar Wibisono dalam keterangan resminya, Jumat (29/9/2023).

Dia menjelaskan hasil observasi kejiwaan ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 minggu. “Hasil pemeriksaan nantinya kita baru bisa menentukan pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau tidaknya,” ucapnya.

Lanjut Wibisono menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan suami korban didapat keterangan sebelum korban meninggal dunia sempat mendapat sinyal SOS dari jam tangan pintar milik korban.

“Diperkirakan permintaan bantuan SOS tersebut akibat benturan tangan dilantai yang terjadi saat korban jatuh,” ucapnya

