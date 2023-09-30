Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI: 125 Water Mist Terpasang di 109 Gedung

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Pemprov DKI Jakarta melaporkan saat ini sebanyak 125 water mist generator telah terpasang di 109 gedung untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

“Sampai dengan 29 September 2023, jumlah water mist yang terpasang sebanyak 125 unit yang berlokasi di 109 gedung, baik gedung pemerintah maupun swasta. 28 unit water mist sedang berproses dan segera dioperasikan untuk memperkuat upaya memperbaiki kualitas udara,” ungkap Juru Bicara Satgas PPU Pemprov DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan resminya, Jumat (29/9/2023).

Ani merinci jumlah gedung dan water mist yang telah terpasang, yakni di Balai Kota DKI Jakarta terpasang sebanyak dua unit, Jakarta Pusat ada 17 gedung dengan total 17 unit terpasang, dan Jakarta Utara ada enam gedung dengan total tujuh unit terpasang.

Kemudian, di Jakarta Barat ada 32 gedung dengan total 47 unit terpasang. Setelah itu, di Jakarta Selatan terpasang di 46 gedung dengan total 46 unit. Terakhir, di Jakarta Timur ada enam gedung dengan total enam unit terpasang.

Ani juga menjelaskan, terkait penyiraman jalan-jalan protokol oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta hingga 28 September 2023, telah dilakukan di 290 lokasi di seluruh wilayah Jakarta, dengan jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 287 mobil dan personel damkar yang dikerahkan sebanyak 1.128 orang. Penyiraman jalan-jalan ini dilakukan paralel hingga pemasangan water mist sudah dilakukan lebih luas.

Dalam kampanye pelaksanaan uji emisi, lanjut Ani, hingga 29 September 2023 pukul 08.00 WIB, terdapat 1.104.609 kendaraan roda empat dan 117.644 kendaraan roda dua yang telah melakukan uji emisi. Untuk lokasi uji emisi telah tersedia di 333 bengkel bagi kendaraan roda empat dengan jumlah teknisi sebanyak 938 orang dan 108 bengkel bagi kendaraan roda dua dengan jumlah teknisi sebanyak 189 orang yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.