Polisi: Ada Luka Benda Tumpul di Alat Kelamin Korban Kakek Cabul di Depok

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto mengungkapkan ada dugaan benda tumpul di alat kelamin korban meninggal dari aksi kakek cabul berinisial N alias Engkong (70) di Tapos, Depok, Jawa Barat.

Diketahui, satu korban bocah berinisial MDF (12) meninggal diduga usai diremas alat kelaminnya oleh tersangka Engkong. “Visum sementara bahwa benar terdapat luka atau bekas di alat kelaminnya akibat benda tumpul,” ungkap Hadi dalam keterangan resminya, Jumat (29/9/2023).

Meski begitu, Hadi belum bisa memastikan apakah benda tumpul di alat kelamin korban menjadi penyebab kematiannya. “Namun, hal tersebut tidak signifikan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu masih perlu pendalaman terhadap beberapa hal untuk menentukan pasti penyebab kematiannya,” kata Hadi.

BACA JUGA: Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Pembunuhan Wanita di Dekat Lobi Mal Central Park

Hadi pun mengungkapkan bahwa aksi peremasan alat kelamin itu tidak langsung menyebabkan korban meninggal. Sehingga, masih perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian korban.

“Tidak secara langsung dikarenakan peremasan, namun ada efek dari situ karena menurut keterangan saksi setelah dilakukan terjadi hal itu korban tidak aktif seperti biasanya. Mengeluh kepada orang tua dan temannya,” jelasnya.