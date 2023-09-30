Usut Kasus Pembunuhan Siswi SMK di Bogor, Polisi Pertajam Rekaman CCTV

BOGOR - Polisi tengah mengupayakan memperjelas rekaman CCTV dalam kasus pembunuhan Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Jalan Riau, Kota Bogor. Hal itu untuk memperjelas wajah pelaku pembunuhan yang berhasil terekam CCTV di lokasi kejadian.

"Itu ditajamkan, di-enhance. Karena mungkin pixelnya dulu kurang, kini ada teknologi baru, pixel lebih tajam, lebih memudahkan kita untuk membandingkan dengan data Dukcapil, wajahnya seperti ini, match-nya dengan siapa. Lebih mengkerucutkan lebih memudahkan bagi kita menangkap terduga pelaku," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Jumat (29/9/2023).

Apabila wajah pelaku yang sudah terlihat lebih jelas, maka polisi akan mencocokan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Sudah kita sampaikan untuk dilakukan penelitian agar hasilnya sejelas mungkin. Supaya nanti ketika diperbandingkan dengan Pusat Data Kependudukan hasilnya semaksimal mungkin bisa match," harapnya.