Polisi Dapatkan Sampel Sidik Jari Pelaku Pembunuhan Siswi SMK di Bogor

BOGOR - Polisi sudah mendapatkan sampel sidik jari dari terduga pelaku pembunuhan Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Kota Bogor. Tetapi, belum yang menjukan hasil indetik terhadap terduga pelaku.

"Terkait masalah penemuan barang bukti, kita lakukan dua permohonan penelitian pengujian. Pertama, adalah ke Puslabfor berkaitan pengecekan sidik jari laten ataupun pemeriksaan adanya sampel DNA. Itu sudah kita ajukan," kata Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila, Jumat (29/9/2023).

"Sampel sidik jari memang sudah ada hasil, namun dikaitkan beberapa contoh sampel memang untuk sementara hasilnya non identik," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan beberapa langkah lainnya untuk mengusut kasus ini. Salah satunya melacak pertemanan korban dari media sosial untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

BACA JUGA: Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Pembunuhan Wanita di Dekat Lobi Mal Central Park

"Lebih lanjut, terkait rencana tindak lanjutnya, ada beberapa saksi-saksi yang sudah kita periksa. Bukan bersumber dari sekolah, tapi berdasarkan perkawanan dari media sosial. Saat ini tim kita akan luncurkan untuk mengecek kembali saksi-saksi yang hasil perkembangan via media sosial tersebut akan kita cocokkan atau kita sinkronan dengan alat bukti yang saat ini sudah penyidik dapatkan," ungkapnya.