Warga Bekasi Dihebohkan Penemuan Mayat Pria Mengambang di Aliran Kalimalang

BEKASI - Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di aliran sungai Kalimalang, Jembatan III, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (29/9/2023). Saat ditemukan, jasad yang nyangkut di eceng gondok, ditubuhnya terlihat kemerahan diduga bercak darah.

Salah satu pengendara motor yang melintas bernama Revi membenarkan korban bahwa korban seorang pria, dengan kondisi masih utuh.

"Jadi ada penemuan mayat di sini, nah itu petugas kepolisian lagi identifikasi, saya lihat sih mayat pria dan masih utuh," kata Revi di lokasi kejadian, Jumat (29/9/2023).

Dirinya juga tidak mengetahui awal mula ditemukan sosok mayat pria tersebut. Namun demikian saat dilihat, kata Dia, mayat tersebut juga masih memakai kaos dan celana.

"Wah kalau awalnya mah saya kurang tahu yah, tiba tiba udah ramai aja," imbuh Dia.

Guna menjaga kondusifitas di lokasi kejadian, polisi memasang pembatas garis kuning (police line). Hingga saat ini belum pihak kepolisian belum bisa dikonfirmasi, dan belum dapat ditemukan identitas mayat pria yang tewas mengambang tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )