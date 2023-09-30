KA Jayakarta Anjlok Usai Tabrak Forklift di Bekasi

BEKASI - Sebuah forklift tersambar kereta jurusan Jakarta - Surabaya di perlintasan, Kampung Baru, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Saat kejadian, diduga forklift itu nyangkut hingga terjebak di atas rel.

Akibat kecelakaan itu kereta anjlok dari relnya, dan mengganggu perjalanan kereta lainnya, karena tidak bisa melintas.

“Imbas pada perjalanan KA Jayakarta (KA 218) yang tertabrak forklift, menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KA di jalur hulu Km 53+4 antara Lemahabang-Kedunggedeh (Daerah Operasi 1 Jakarta), sehingga perjalanan KA-KA belum dapat melewati jalur tersebut," demikian keterangan PT KAI melalui akun resminya, dikutip, Sabtu (30/9/2023).

Forklift yang terjebak di tengah-tengah perlintasan kereta api itu terjadi pada Jumat (29/9/2023). Hal ini membuat para warga yang berada di lokasi membantu evakuasi untuk mendorongnya.

"Pas kereta lewat nanjat rel, sampe rel dia macet mentok nyangkut, udah nyangkut kita lari dari sini semua banyak sekita 12 orang," ujar warga bernama Handa Suhanda.

Warga yang mencoba mendorong forklift dari bagian depan maupun depan. Bahkan warga yang membatu mencoba mendorong forklift dan mengangkatnya.

Namun, ban forklift tersebut menyangkut di rel sehingga menyebabkan kendaraan tersebut tidak bisa bergerak maju.

"Pas mau di angkat, pas dia angkat nggak kuat ban nya selip, nah gak lama kereta datang kita masih ngangkat. Nah ada satu orang tuh kereta mau di stop supaya ngerem, pas kereta udah dekat pada lari," ucap Handa.

Usaha tersebut pun seperti sia-sia. Hingga warga tampak kewalahan karena forklift tak bisa bergerak maju. Bahkan pengemudi forklift saat mencoba memaksakan kendaraannya agar bisa bergerak.

"Jadi ban di selip ban jadi nggak jalan, pas kereta sudah deket supir turun yang dorong juga pada lari yang dorong juga hampir kena, nggak lama keretanya berhenti di sebelah sanah, kondisi forklift ya hancur aja," jelas Handa.

Sementara, Kapolsek Cikarang Timur Kompol Bambang Krisnadi membenarkan kejadian tersebut, pihaknya mendapatkan laporan dari warga, pada pukul 18.15 WIB.