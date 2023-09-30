90 Persen Pasar Leuwiliang Bogor Terbakar, Bupati Bakal Siapkan Relokasi

BOGOR - Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebut 90 persen Pasar Leuwiliang ludes terbakar. Karena itu, pihaknya segera merencakan relokasi pedagang.

"Ya ternyata hampir 90 persen ya pasar (Leuwiliang) ini yang utamanya kebakar. Jangka pendek Pemkab Bogor bakal merelokasi para pedagang," kata Iwan kepada wartawan, Sabtu (30/9/2023).

Saat ini, pihaknya sedang menginventarisasi beberapa lokasi untuk menentukan tempat relokasi yang layak. Berdasarkan data sementara, tercatat 1.615 lapak pedagang terdampak kebakaran.

"Tapi kita juga harus mempersiapkan kelayakan pasar sementara itu, sarana dan prasarana juga harus dibangun dulu. Nah ini yang harus kita pikirkan untuk para pedagang, mudah-mudahan cukup untuk di relokasi ke tempat yang memang layak," harapnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Iwan akan segera mengumpulkan jajarannya, termasuk berkoordinasi dengan DPRD. Yang paling memungkinkan, penanganan jangka pendek akan menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT).