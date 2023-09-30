Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

90 Persen Pasar Leuwiliang Bogor Terbakar, Bupati Bakal Siapkan Relokasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |10:17 WIB
90 Persen Pasar Leuwiliang Bogor Terbakar, Bupati Bakal Siapkan Relokasi
Bupati Bogor Iwan Setiawan siapkan relokasi usai kebakaran Pasar Leuwiliang. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebut 90 persen Pasar Leuwiliang ludes terbakar. Karena itu, pihaknya segera merencakan relokasi pedagang.

"Ya ternyata hampir 90 persen ya pasar (Leuwiliang) ini yang utamanya kebakar. Jangka pendek Pemkab Bogor bakal merelokasi para pedagang," kata Iwan kepada wartawan, Sabtu (30/9/2023).

Saat ini, pihaknya sedang menginventarisasi beberapa lokasi untuk menentukan tempat relokasi yang layak. Berdasarkan data sementara, tercatat 1.615 lapak pedagang terdampak kebakaran.

"Tapi kita juga harus mempersiapkan kelayakan pasar sementara itu, sarana dan prasarana juga harus dibangun dulu. Nah ini yang harus kita pikirkan untuk para pedagang, mudah-mudahan cukup untuk di relokasi ke tempat yang memang layak," harapnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Iwan akan segera mengumpulkan jajarannya, termasuk berkoordinasi dengan DPRD. Yang paling memungkinkan, penanganan jangka pendek akan menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176102/kebakaran-4A9D_large.jpg
Ratusan Orang Terdampak Kebakaran di Pengadegan Jaksel, Sebagian Mengungsi ke Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043/kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement