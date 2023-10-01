Kisah Sunan Kalijaga Berdakwah dengan Memadukan Budaya Jawa

SUNAN Kalijaga memiliki kesaktian untuk dapat mengetahui isi hati orang lain. Kesaktian dan karomah Sunan Kalijaga sebagai seorang waliullah itu didapatkan saat menjadi wali songo.

Kisah kesaktian Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Sahid ini berawal ketika dirinya bertaubat hingga akhirnya menjadi bagian dari wali songo penyebar Islam di tanah Jawa. Sebelum bertaubat, Raden Sahid dikenal sebagai seorang perampok yang hebat.

Bahkan karena kehebatannya namanya pun dikenal hingga penjuru tanah Jawa, termasuk Pulau Madura. Sementara di tanah Madura sendiri terdapat seorang bandit rampok yang juga cukup terkenal dan disegani bernama Cakrajaya.

Dikisahkan dari buku "Kesakitan dan Tarekat Sunan Kalijaga" tulisan Rusydie Anwar. Ketika itu Sunan Kalijaga sudah bertaubat sebagai seorang perampok dan menjadi murid dari Sunan Bonang.

Namun, Cakrajaya yang penasaran usai mendengar nama Sunan Kalijaga yang pada waktu itu begitu populer dan terkenal dengan nama Lokajaya, Cakrajaya bermaksud menemui Sunan Kalijaga yang diketahuinya masih menggeluti dunia hitam.

Mengetahui hal itu, Sunan Bonang lantas memanggil Sunan Kalijaga dan mengatakan jika ada seseorang yang kemungkinan akan berniat jahat kepada Sunan Kalijaga. Sunan Bonang lantas meminta kepada Sunan Kalijaga untuk membersihkan hati sang bandit rampok bernama Cakrajaya yang sebelumnya akan menemui Sunan Kalijaga.

Pada suatu waktu, ketika Sunan Kalijaga tengah berjalan di sebuah perkampungan. Ia lantas berpapasan dengan warga kampung yang akan melaksanakan aktivitas, seperti pergi ke ladang dan ke pasar.

Pada saat berjalan itu, Sunan Kalijaga menyanyikan syair-syair yang sangat merdu, hingga membuat seorang warga terpukau dengan syair-syair yang dinyanyikan oleh Sunan Kalijaga.