Jember Jatim Diguncang Gempa Tengah Malam

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,7 mengguncang Jember, Jawa Timur, pada Minggu (1/10/2023), sekira pukul 01.37 WIB.

Informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.11 Lintang Selatan - 113.76 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2023 01:37:53WIB, Lok:8.11LS, 113.76BT (16 km TimurLaut JEMBER-JATIM), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)