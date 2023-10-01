Gempa M4,4 Guncang Jembrana Bali

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Jembrana, Bali pada Minggu (1/10/2023), sekira pukul 03.56 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.84 Lintang Selatan - 114.53 Hujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 01-Oct-2023 03:56:38WIB, Lok:8.84LS, 114.53BT (55 km BaratDaya JEMBRANA-BALI), Kedlmn:89 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)