Momen DN Aidit dan Pimpinan PKI Hadiri Rapat Akbar di Malang

MALANG - Pegerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Malang dan Jawa Timur cukup masifdi era tahun 1955. PKI kala itu jadi magnet baru bagi masyarakat Malang dan sekitarnya di Jawa Timur ketika Pemilu 1955 berlangsung.

Mobilisasi massa besar-besaran konon pernah terjadi ketika pertemuan massal PKI di Malang. Bahkan catatan dokumen sejarawan Malang Faishal Hilmy Maulida, jumlahnya mencapai ratusan ribu simpatisan hadir di pertemuan rapat Akbar tersebut.

Menurut Faishal, Rapat-rapat akbar ini terjadi jauh sebelum peristiwa kekejaman PKI di malam 30 September 1965, atau yang dikenal dengan gerakan G30 S PKI. Kala itu memang pergerakan PKI di Malang tengah meningkat. Apalagi Pemilu juga digelar tak lama lagi.

Sejarah mencatat PKI pernah menggelar rapat Akbar di Alun-alun Malang yang dihadiri sekitar 200 ribu masyarakat. Di sini masyarakat disuguhkan oleh pertunjukan karnaval - karnaval yang ditampilkan.

"Pertemuan akbar di Malang itu klaimnya harian rakyat di alun - alun kurang lebih 200 ribu hadir, dihadiri oleh anggota PKI komunis Australia,"

Menariknya saat itu, sempat terjadi ketegangan antara pimpinan PKI DN Aidit dengan pimpinan Partai Masyumi Hasan Aidid di Malang. Saat itu entah bagaimana ceritanya Hasan tiba dari Surabaya ke Malang di saat PKI tengah melakukan rapat akbar di Alun - Alun Malang.

"Sempat terjadi kericuhan rombongan Hasan Aidid dari Masyumi Surabaya, bertemu rombongan DN Aidit karena mereka beradu makian, dan ini kejadian yang menarik dan kejadian besar saat itu, karena memang suasananya menjelang pungutan suara tahun 1955," tutur dosen Sejarah di Binus University Malang ini.

Tapi saat itu disebut Faishal, media memberitakan kronologi penyebab yang berbeda - beda. Bila media yang terafiliasi PKI menyebut Hasan Aidit-lah yang menjadi penyebabnya lantaran sengaja datang merusak rapat akbar PKI di Malang. Tetapi versi lain menyebutkan adanya provokasi yang dilakukan pimpinan PKI saat rapat akbar di Malang.