HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar Presiden Bakal Isi Pemaparan di Rakernas PDIP Hari Terakhir

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |07:25 WIB
TPN Ganjar Presiden Bakal Isi Pemaparan di Rakernas PDIP Hari Terakhir
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden akan mengisi salah satu materi yang akan dibahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDI-Perjuangan di hari terakhir yang akan digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto ketika menyampaikan materi yang akan dibahas dalam agenda Rakernas IV di hari ketiga.

 BACA JUGA:

Hasto menyampaikan bahwa materi yang akan diangkat dalam rapat hari ini salah satunya terkait strategi pemenangan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Materi ini juga akan diisi oleh TPN Ganjar Presiden.

Halaman:
1 2
      
