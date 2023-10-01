Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |08:33 WIB
Presiden Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Jokowi jadi inspektur upacara/Foto: Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet serta Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua DPR Puan Maharani.

Bertindak sebagai Komandan Upacara Kombes Polisi Andri Ananta Yudhistira. Pasukan barisan yang hadir pada upacara tersebut yakni TNI tiga matra, kepolisian dan pasukan pelajar yang terdiri dari pelajar SMA, SMP dan SD.

Pantauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 07.54 WIB. Kedatangan Jokowi disambut salam kebangsaan dan langsung dinyanyikan lagi Indonesia Raya. Nampak Jokowi mengenakan setelan jas lengkap berwarna biru dan peci hitam.

Setelah menerima laporan dari komandan upacara, Jokowi selaku inspektur upacara memimpin sesi mengheningkan cipta untuk mengenang pahlawan revolusi

"Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa utamanya pahlawan revolusi mengheningkan cipta dimulai," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement