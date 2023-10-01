Presiden Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet serta Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua DPR Puan Maharani.

Bertindak sebagai Komandan Upacara Kombes Polisi Andri Ananta Yudhistira. Pasukan barisan yang hadir pada upacara tersebut yakni TNI tiga matra, kepolisian dan pasukan pelajar yang terdiri dari pelajar SMA, SMP dan SD.

Pantauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 07.54 WIB. Kedatangan Jokowi disambut salam kebangsaan dan langsung dinyanyikan lagi Indonesia Raya. Nampak Jokowi mengenakan setelan jas lengkap berwarna biru dan peci hitam.

Setelah menerima laporan dari komandan upacara, Jokowi selaku inspektur upacara memimpin sesi mengheningkan cipta untuk mengenang pahlawan revolusi

"Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa utamanya pahlawan revolusi mengheningkan cipta dimulai," kata Jokowi.