HOME NEWS NASIONAL

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:15 WIB

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:15 WIB
Namanya Disebut di Kasus Korupsi Bakti Kominfo, Ini Tanggapan Menpora
Menpora Dito Ariotedjo buka suara terkait penyebutan namanya di persidangan/Foto: Raka Dwi
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo buka suara perihal namanya yang disebut oleh Mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dalam sidang kasus Korupsi BAKTI Kominfo di Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).

Irwan yang merupakan tersangka dalam kasus tersebut, menjadi saksi di persidangan Johnny Plate Cs. Menurut keterangan Irwan, ia sempat memberikan uang senilai Rp27 miliar untuk Dito sebagai bentuk pengaman kasus.

 BACA JUGA:

"Semua proses formil kita pasti hormati. Kan saya juga udah diperiksa pada juli udah klarifikasi dan memberikan keterangan," kata Dito di Monumen Pancasila Sakti, Minggu (1/10/2023).

Dito menjelaskan bahwa semua proses formil pada Kejaksaan Agung telah dijalankannya. Dirinya meyakini telah memberikan keterangan secara detil pada berita acara pemeriksaan acara (BAP).

 BACA JUGA:

"Itu sama kaya di BAP, semua sudah saya klarifikasi dan sudah diberikan keterangan yang saya ketahui semuanya di proses resmi," kata Dito.

Dito mengklaim dirinya akan bersikap kooperatif jika dijadwalkan bakal diperiksa pada persidangan. Terkait adanya isu reshuffle, dirinya mengaku hanya bekerja sebaik mungkin selama masih menjabat sebagai Menpora.

"Ah jabatan kan datang kapan saja bisa diambil kapan saja. Kita yang penting kerja yang terbaik saja," kata Dito.

