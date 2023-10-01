Sambut Ajakan Puan ke Kaesang, PSI Mohon Waktu Bertemu PDIP

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi sambutan positif Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani yang secara terbuka siap menerima rencana pertemuan Kaesang Pangarep dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menyebut sambutan baik Puan ini tentu akan memberikan semangat tersendiri bagi partainya.

BACA JUGA:

"Sebagai partai baru dan partai anak muda, kami ingin belajar dan bersilaturrahim," kata Grace kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

Ia berharap sambutan positif yang disampaikan Puan juga bisa disambut baik oleh Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dia mengatakan, PSI akan bersurat langsung kepada Presiden Kelima RI itu.

BACA JUGA:

"Kami akan segera bersurat untuk ketemu ketua Umum PDIP, Ibu Mega," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengajak secara terbuka kepada Kaesang Pangarep untuk bertemu. Sebelumnya putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu didapuk sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).