Apresiasi Ajakan Puan Ketemu Kaesang, PSI: Momen Nasionalis Bersatu

JAKARTA - Ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani kepada Ketua Umum Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep diapresiasi politi PSI William Aditya Sarana. Pertemuan tersebut akan menjadi momen pertemuan kaum nasionalis.

Politisi William Aditya menilai pertemuan petinggi partai tersebut akan menjadi langkah positif bagi kedua partai tersebut. Pertemuan diharapankan menjadi momentum pertemuan kaum nasionalis untuk membangun negeri.

"Kita sih menyambut baik, mengapresiasi ajakan Mbak Puan untuk bertemu Masbro Ketum Kaesang, karena ini sesuatu yang positif. Ini juga menjadi harapan agar kaum nasionalis bisa bersatu," kata William Aditya saat dihubungi, Minggu (1/10/2023).

Meski demikian William belum dapat memastikan apakah nantinya PSI yang akan menginisiasi pertemuan tersebut apa pihak PDIP. Meski demikian dia menegaskan pertemuan tersebut bakal menjadi langkah positif bagi kedua partai.

"Iya kita liat nanti seperti apa. Intinya kita mengapresiasi ajakan mbak Puan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengajak Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk ikut mendukung Ganjar Pranowo menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pada awalnya, Puan mengucapkan selamat kepada Kaesang karena telah menjadi Ketua Umum PSI. Puan berharap anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa mengemban amanah sebagai ketua umum.

"Yang bisa saya sampaikan selamat untuk Mas Kaesang udah jadi Ketua Umum PSI semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai ketua umum," ucapnya seusai menghadiri Rakernas Papdesi di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, (26/9/2023).

Bergabungnya Kaesang di PSI sekaligus menjadi ketua umum pun menjadi perbincangan. Sebab, keluarganya, mulai dari Jokowi hingga Gibran Raka Buming Raka merupakan kader PDI Perjuangan.