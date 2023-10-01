Hormati Ajakan Puan ke Kaesang, PSI: Kami Siap Berkolaborasi!

JAKARTA - Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo menghormati ajakan Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani untuk bertemu dengan Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep. Pertemuan itu dianggap penting bagi partainya.

Sigit mengatakan, sebagai partai baru dan belum masuk ke Senayan, PSI selalu menghargai dan menghormati PDIP sebagai partai senior.

"Dan tentunya kami perlu bersilaturahmi dan belajar dengan PDIP," kata Sigit kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (1/10/2023).

Saat disinggung apakah pertemuan tersebut berpeluang untuk membicarakan kolaborasi antara PDIP dengan PSI, Sigit pun tak menampiknya. Menurut dia, hal itu bisa saja terjadi.

"Seperti yang sudah disampaikan Bro Kaesang, PSI siap berkolaborasi dengan siapapun, asalkan kerjasamanya saling win-win, tidak win-lose atau lose-win," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengajak secara terbuka kepada Kaesang Pangarep untuk bertemu. Sebelumnya putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu didapuk sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).