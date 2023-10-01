Bantu Penyandang Disabilitas, Alam Ganjar Galang Donasi Bareng Influencer Muda

JAKARTA - Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengikuti futsal charity match bertajuk ‘Goal Kampung’ di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (30/9/2023).

Kegiatan futsal charity itu memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Acara ini diikuti sejumlah nama besar influencer, semisalnya Thariq Halilintar hingga Raffi Ahmad. Acara tersebut diadakan The House of Revulitions (THR) bersama AHHA Media Production.

Insiator THR Group Thariq Halilintar menjelaskan pihaknya sengaja mengemas acara charity melalui pertandingan futsal dalam rangka meningkatan gairah sepak bola Indonesia.

“Karena ingin meningkatkan gairah anak anak indonesia, generasi muda untuk berolahraga dan mau mengangkat futsal juga,” ujar Thariq setelah acara, Sabtu (30/9/2023).

Menurut Thariq dirinya tidak hanya sekadar ingin memberikan hiburan melalui event charity futsal, namun juga ingin menonjolkan aksi kemanusiaan di dalamnya.

Thariq pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan itu. Nantinya uang yang sudah terkumpul akan segera disumbangkan secara amanah bagi para disabilitas.

“Acaranya berjalan dengan lancar alhamdulillah. Terima kasih buat penonton pengunjung yang sudah beli tiket insyallah semua tiket dan semua sumbangan yang diberikan sepanjangan pertandingan kita salurkan seamanah-amanahnya,” ungkap Thariq.

Sementara, influencer Atta Halilintar mengatakan hasil donasi donasi online dan penjualan tiket charity ini akan disumbangkan bagi para difabel yang membutuhkan.

“Kita tadi sama Thariq juga udah sepakat ke temen-temen difabel yang susah nyari kerjaan, susah nyari rejeki dan kita arahkan ke sana teman-teman difabel,” ujar Atta.

Menurut Atta, membuat acara donasi yang dikemas sportaiment pastinya akan mendapat antusias dari masyarakat. Terbukti, kata dia, antusiasme sumbangan secara online sangat tinggi walaupun hanya menonton pertandingan melalui YouTube saja.

“Ya menurutku keren aja ini, jadi orang bisa nyumbang online terus orang bisa juga kalo mau sumbangan offline dia bisa beli tiket, sekalian bayar tiket nyumbang dia juga bisa (dapat) hiburan di hari sabtunya bersama orang tersayang,” ungkap Atta.

Atta pun berharap acara charity match serupa bisa terus dilakukan, namun tidak hanya diselenggarkan di wilayah Jakarta saja tapi di daerah lainnya.

“Pasti Insyallah, mungkin baru kepikiran kalo kita baru abis bikin di Jakarta, kita bikin di Jogjakarta, NTT atau Ambol atau Maluku, itu bakal gokil juga,” urai Atta.