Ganjar ke Surabaya Usai Hadiri Rakernas PDIP, Hasto: Bertemu Orang Khusus dan Spesial

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak menampik kabar yang menyebut jika saat ini Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo tengah berada di Surabaya, Jawa Timur.

"Ya tadi malam ke Surabaya. Tentang bertemu siapa, bertemu rakyat dan bertemu orang orang yang khusus dan spesial. Ha ha," kata Hasto di sela-sela pelaksanaan Rakernas IV PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Kendati demikian, Hasto tak menjelaskan apakah sosok yang dimaksud merupakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang digadang-gadang akan menjadi kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) terkuat Ganjar.

Hasto kemudian membocorkan sedikit kegiatan Mantan Gubernur Jawa Tengah itu setibanya di Surabaya, Sabtu (30/9/2023) malam.

"Pak Ganjar ke Surabaya bahkan sempat menikmati Bebek goreng Surabaya yang enak sekali," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)