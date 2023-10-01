Tidak Ada Gempa Susulan Pasca-Gempa M5.4 di Kabupaten Sukabumi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa tidak ada gempa susulan setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan Magnitude (M)5.4 terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Hingga pukul 11.25 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan aftershock," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono kepada awak media, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Meski begitu, BMKG tetap mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," ujar Daryono.

Daryono memastikan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Pasalnya, BMKG memaparkan bahwa Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,26 LS - 106,52 BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 104 Km.

Menurut Daryono, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat deformasi batuan dalam Lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah Jawa Barat.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust," ucap Daryono.

(Khafid Mardiyansyah)