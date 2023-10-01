Rekomendasi Rakernas: Kader PDIP Diminta Turun Ke Bawah, Urusan Cawapres Ganjar Diserahkan ke Megawati

JAKARTA - Rapat kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan menghasilkan sejumlah rekomendasi eksternal. Salah satunya, yang berkaitan dengan pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto membacakan secara langsung rekomendasi eksternal di hadapan para kader PDIP. Setidaknya ada 8 poin dalam rekomendasi tersebut.

Poin pertama, Rakernas IV Partai merekomendasikan strategi pemenangan Pemilu dengan dengan cara gotong royong, berbasiskan TPS, dan dilakukan oleh seluruh elemen Partai baik Pileg maupun Pilpres 2024.

"Berkaitan dengan hal tersebut, setiap kader Partai, anggota dan simpatisan wajib turun ke akar rumput berkomunikasi secara langsung dengan rakyat didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi," kata Hasto pada penutupan Rakernas IV PDIP, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Kemudian, dalam poin ke dua ini, Rakernas nenyerahkan sepenuhnya pengumuman calon wakil presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Rakernas IV Partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan Tiga Pilar Partai di akar rumput, kesiapan Badan Pemenangan Pemilu Legislatif, dan konsolidasi Tim Pemenangan Presiden," ujarnya.

Poin ketiga, Rakernas merekomendasikan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pemilu 2024 sebagai momentum transisi kekuasaan secara konstitusional dan demokratis.