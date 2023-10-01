PDIP Manfaatkan AI di Pemilu 2024, Kader Diminta Bergerak Menangkan Ganjar

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akan menggunakan artificial intelligence (AI) dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal ini merupakan arahan yang diberikan langsung kepada kader secara tertutup dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP hari ini.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Megawati sempat menyampaikan tentang pentingnya saksi Pemilu hingga penggerak pemilih. Khusus aspek saksi Pemilu, Megawati telah menunjuk salah satu kader PDIP untuk memimpinnya.

"Pak Arief Wibowo yang ditunjuk sebagai badan saksi pemenangan pemilu yang juga harus mengaplikasikan berbagai teknologi terapan di dalam mengamankan suara rakyat," kata Hasto di arena Rakernas PDIP, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).