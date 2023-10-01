Menangkan Ganjar, Arsjad Rasjid Paparkan Strategi Komunikasi di Rakernas PDIP

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid mengungkap isi materi yang dipaparkan kepada kader PDI Perjuangan di dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Kurang lebih bagaimana strategi daripada pemenangan daripada mas Ganjar sebagai Presiden," kata Arsjad usai menghadiri rapat yang digelar secara tertutup di arena Rakernas.

Arsjad tak menampik salah satu yang dibahas terkait strategi pemenangan ini menyangkut strategi komunikasi politik yang akan dilakukan kader PDIP saat menyosialisasikan gagasan yang dibawa Ganjar Pranowo baik secara langsung bertemu masyarakat maupun lewat media sosial.

"Fokus terhadap bagaimana memenangkan dengan strategi-strategi secara udara, secara darat, bagaimana proses gotong royong yang harus kita lakukan bersama dengan bagaimana cara approach yang humanis, yang benar-benar dari hati ke hati," ujarnya.

Menurut dia, penekanan strategi komunikasi ini sangat penting disampaikan agar masyarakat tidak melihat Pilpres 2024 ini menjadi ajang pertarungan yang berdampak terhadap pembelahan.

"Jangan sampe dikira ini kok Pemilu serem-serem banget sih, enggak lah. Nyantai-nyantai, aman-aman, kita lagi namanya melakukan pelaksanaan pesta demokrasi," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)