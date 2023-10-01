Talenta Muda Akan Dipermudah Jadi Diplomat Bila Ganjar Pranowo Menjadi Presiden RI

JAKARTA - Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 menyatakan dalam podcast yang diunggah oleh Merry Riana pada Jumat, (22/9/2023) di akun YouTube miliknya bahwa, talenta muda Indonesia bisa menjadi diplomat.

Ganjar menerangkan dalam konteks hubungan internasional talenta muda Indonesia seperti figur publik atau atlet bisa menjadi diplomat yang bersifat informal. Menurutnya, Indonesia memiliki jumlah talenta muda hebat yang jumlahnya sangat besar, sehingga bisa menjadi agen untuk mempromosikan Indonesia sebagai diplomat informal.

Dirinya mencontohkan Putri Ariani, NIKI, dan Rich Brian yang keduanya merupakan talenta Indonesia yang dikagumi oleh dunia. Ganjar juga menyampaikan bahwa tugas para diplomat informal ini hanya sesimpel mengenalkan dan mempromosikan Indonesia saja, mulai dari kuliner hingga pariwisata.

“Pertanyaan soal banyak talenta hebat dari anak-anak Indonesia anak-anak bangsa ini yang sebenarnya dalam konteks diplomasi internasional bisa kita lakukan diplomasi yang sifatnya informal. Kenapa tidak, why not, kalau kemudian saya sebut Putri Aryani, Rich Brian, saya senang sekali dengan contoh-contoh ini terus kemudian Niki ini Kebetulan penyanyi ya sekarang dikagumi dunia,” ucap Ganjar dalam podcast tersebut.

Ganjar juga mengatakan bahwa para diplomat informal ini merupakan perwakilan dari sektor-sektor potensial Indonesia misalnya budaya atau olahraga. Tentunya para diplomat tersebut, berbeda dengan diplomat dari kementerian luar negeri yang sifatnya formal dan bertugas di KBRI atau KJRI.

“Yang formal ya dia Ambassador resmi di KBRI yang ini dia sebenarnya presentasi kamu menjadi duta budaya seni olahraga Coba atlet-atlet kita badminton umpama, sepak bola,” kata Ganjar.