Filosofi Hidup Ganjar Pranowo, Bakal Calon Presiden 2024: Urip Sak Madyo

JAKARTA - Ganjar Pranowo mengungkap filosofi hidupnya ketika disinggung oleh Merry Riana soal kekuasaan dan filosofi yang dianut, jika kelak memimpin Indonesia. Dalam podcast yang diunggah oleh pada Jumat, (22/9) di akun YouTube Merry Riana, dirinya merespon dengan mengatakan bahwa, seorang Ganjar memiliki 1 filosofi hidup yang terdiri dari 2 nilai yang selalu dianutnya.

Filosofi yang kerap dianut Ganjar adalah “urip sak madyo” yang berarti hidup di dunia ini seyogyanya tidak berlebihan dan bersikap sederhana. Sementara valuenya adalah berintegritas dan melayani.

Tidak heran ucapan tersebut bisa keluar dari Ganjar Pranowo karena dirinya di gembleng oleh keluarga sangat sederhana meskipun orang tuanya adalh polisi, namun punya prinsip hidup yang sangat kokoh. Dalam podcast tersebut dirinya pun mengakui bahwa filosofi ini lahir dari didikan kedua orang tuanya.

“Filosofi saya, orang tua saya menyampaikan urip sak madyo, hidup secukupnya. Valuenya menjaga integritas dan melayani,” ungkap Ganjar dalam podcast tersebut.

Ganjar juga setuju ketika Merry Riana selaku host dalam podcast tersebut mengatakan bahwa filosofi tersebut memang mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit ketika dipraktikan apalagi jika sudah memiliki kekuasaan. Dirinya juga mengakui bahwa orang yang memiliki kekuasaan berpotensi merusak diri sendiri.