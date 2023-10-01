Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jawaban Bijak dan Cerdas Ganjar Pranowo saat Dibombardir Pertanyaan Mahasiswi

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |15:59 WIB
Ganjar Pranowo berbicara di Ideafest. (Foto: Antara)
Ganjar Pranowo berbicara di Ideafest. (Foto: Antara)
JAKARTA - Sikap respek dan bijak ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo Presiden 2024 kala ia ditanya sejumlah pertanyaan oleh seorang mahasiswi di acara IDEAFEST Lead The Leap di Jakarta Convention Centre (JCC), Sabtu (30/9/2023).

Dalam sesi "Ask Me Anything," seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) bertanya kepada Ganjar tentang keprihatinannya terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Mahasiswi yang bernama Tiara tersebut, menjabarkan beberapa data sebagai pendukung argumennya antara lain terkait isu kemampuan siswa Indonesia berpikir HOTS, literasi, korupsi, hingga penguasaan wilayah oleh asing/aseng.

Salah satu yang dijabarkan dan ditanyakan kepada Ganjar oleh mahasiswa beralmamater hijau tua tersebut yaitu seputar lahan di kampung halamannya, Sumatera Barat yang dikuasai asing dan aseng.

"Di Sumbar itu puluhan hektare, bahkan puluhan ribu hektare, dikuasai semuanya oleh asing dan aseng. Semuanya tanah di sana itu dibeli dan dikelola untuk jadi proyek strategis nasional," kata Tiara dengan nada tinggi kepada Ganjar dalam acara IdeaFest 2023 yang disiarkan kanal YouTube Narasi.

Tiara pun melanjutkan pertanyaannya walaupun sudah beberapa di interupsi oleh panitia maupun moderator karena sudah melebihi batas waktu yang dialokasikan.

"Apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini dalam tingkatan seberapa? Apakah sekadar mengetahui saja, memahami, atau sampai tahap Bapak termasuk dari siklus ini atau korban dari siklus ini?" pungkas Tiara.

Akhirnya Tiara pun menyudahi pertanyaan beserta pernyataannya, dan calon Presiden 2024 yaitu Ganjar Pranowo langsung menjawab dan bersikap respek kepada pertanyaan Tiara.

“Ada dua hal. Yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, memang tidak mudah merumuskan satu pertanyaan. Putarnya terlalu jauh, tetapi saya hormati” jawab mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Asing-Aseng di Sumatera Barat Menurut Ganjar

Ganjar pun melanjutkan jawabannya setelah bersikap respek terhadap pertanyaan dari mahasiswi tersebut. Pria yang menggunakan kemeja hitam tersebut menjawab pertanyaan dari mahasiswi asal Sumatera Barat tersebut dengan sangat lugas.

“Apakah Pak Ganjar tahu, apakah Pak Ganjar tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak.” ungkap Ganjar dengan rendah hati.

“Sumatera Barat, saya komunikasi dengan gubernurnya, rasa-rasanya lebih banyak tanah adat di sana yang dimiliki ninik mamak. Setahu saya," lanjut ayah dari Alam Ganjar tersebut.

