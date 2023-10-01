Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Netizen Salut dengan Kesederhanaan Ganjar Temani Istri Belanja

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:05 WIB
Netizen Salut dengan Kesederhanaan Ganjar Temani Istri Belanja
Ganjar temani istri belanja (Foto: Instagram Ganjar Pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Momen keromantisan ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo Bakal Calon Presiden 2024 ketika ia menemani istrinya berbelanja ke sebuah mall. Berkat postingan lewat akun Instagram-nya tersebut, ia mendapat banyak komentar khususnya pujian terkait mesranya Ganjar oleh netizen.

Dalam postingan yang diunggah pada Jumat, 29 September 2023, Ganjar menunjukkan keromantisannya tersebut di sebuah mall. Dari postingan berupa format reel tersebut, Ganjar terlihat bersama istri berbelanja di toko olahraga, sekaligus menyapa dan berswafoto dengan masyarakat yang ada di lokasi tersebut.

Ganjar terlihat sederhana dan rendah hati, ia mau meladeni tiap orang yang mau bersalaman ataupun berfoto dengannya. Istrinya pun, Siti Atikoh juga tidak keberatan suaminya yang merupakan calon Presiden 2024 tersebut dikerubungi oleh masyarakat, walaupun momen belanja tersebut merupakan momen keluarga.

Terbukti, sifat Ganjar dan istrinya tersebut memperoleh pujian dari netizen di kolom komentar Instagramnya.

“Sederhana namun sangat berarti bagi seorang wanita😍 bahagia selalu pak Ganjar Adalah Ganjar dan Bu atikoh” ungkap akun @fhieesxys pada kolom komentar di postingan tersebut.

Selain sosoknya yang sederhana, Ganjar sebagai calon Presiden 2024 pun juga mendapatkan pujian bahwa ia masih konsisten sejak menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode hingga sekarang, sangatlah merakyat dengan menanggapi ramainya masyarakat di lokasi tersebut,

“Pemimpin yg merakyat ya gini, bs mendekatkan diri dan menyesuaikan dmna ia berada 🔥” ujar akun @nathasyaahugrah2.

Halaman:
1 2
      
