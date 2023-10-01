Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Melamar Anak Muda Untuk Jadi Tim Sukses dan Memberi Masukan dalam Pemilu 2024

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:14 WIB
Ganjar Pranowo Melamar Anak Muda Untuk Jadi Tim Sukses dan Memberi Masukan dalam Pemilu 2024
JAKARTA - Bakal calon Presiden (bacapres) 2024, Ganjar Pranowo, hadir sebagai pembicara di acara Ideafest, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Sabtu 30/09/2023.

Pada kesempatan itu, Ganjar mengajak para anak muda yang hadir untuk menjadi tim sukses (timses)-nya pada pemilu 2024 yang akan datang. Ganjar pun membuka pintu untuk menerima masukan-masukan dari kaum milenial dan gen-z.

“Maaf jangan merasa terganggu, hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk berpolitik,” ucap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut menjelaskan, ia sangat ingin memberikan pelajaran dan berharap mendapatkan masukan dan saran dari para anak muda. Memberikan ruang bagi mereka yang ingin terlibat.

“Saya lamar kalau kepingin, kepingin terlibat dan merasakan dan ini menurut saya learning by doing, experience learning, yang menurut saya cepat kita tahu. Maka lamaran saya ini, kalau Anda tertarik, silahkan tanpa bermaksud ada interas politik. Saya sebenarnya ingin memberikan edukasi juga kita sama-sama belajar,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
