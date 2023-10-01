Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Adu Gaya Wibu Ibu Kota, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:33 WIB
Adu Gaya Wibu Ibu Kota, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
JAKARTA - Sebanyak lima ribu pengunjung padati jakarta Toys Fair Aeonime 2023 di Jakarta. para pengunjung begitu antusias menyaksikan puluhan cosplayer yang hadir menyerupai berbagai karakter baru dari anime.

Memakai rambut berwarna palsu-warni hingga aksesoris yang unik, berbagai gaya menarik para pengunjung meramaikan jakarta Toys Fair Aeonime 2023 yang berlangsung di sebuah mall di jakarta selatan.

Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, jakarta Toys Fair yang diselenggarakan sejak tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2023. Acara ini diadakan sebagai wadah bagi para pecinta budaya Jepang untuk saling bercengkrama.

Selain itu, ada juga berita pohon ikonik sycamore gap, di inggris ditebang.

