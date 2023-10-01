Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Putri Polisi Wanita Sabet Juara 1 Kejurnas Terjun Payung Kasau Cup 2023

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |19:20 WIB
Tim Putri Polisi Wanita Sabet Juara 1 Kejurnas Terjun Payung Kasau Cup 2023
Tim putri polwan raih juara di Kejurnas Terjun Payung. (Foto: Dok Polri)
JAKARTA - Tim Polri mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) terjun payung Kasau Cup 2023 sekaligus babak kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut tim putri Polisi Wanita (Polwan) menyabet juara satu kejuaraan tersebut. Prestasi itu diraih untuk kategori ketepatan mendarat sekaligus lolos untuk BK PON.

"Juara 1 Tim Putri dan Juara 2 Perorangan Putri, Ipda Yeni Dwi Hermilah, Pas Gegana Korbrimob Polri, mewakili Provinsi D.I.Yogyakarta," kata Dedi kepada awak media, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

 BACA JUGA:

Dalam kejuaraan dan babak kualifikasi PON tersebut dibagi menjadi tiga kategori yakni, ketepatan mendarat, kerja sama di udara dan kerja sama antar-parasut.

"Atlet Polri sebanyak 27 personel terdiri dari, pasukan Gegana 13 orang, pasukan pelopor delapan personel, Satlat empat orang, Satbrimob Polda Sumatera Utara satu personel dan Polres Asahan satu personel," ujar Dedi.

BACA JUGA:

Mendagri Harap Polri Aktif Petakan Potensi Konflik di Pemilu hingga Pilkada 2024 

Selain juara satu adapun hasil yang dicapai diantaranya, untuk kategori ketepatan mendarat

- Juara 3 Tim Putra dan Peringkat 9 Perorangan Putra, Ipda Muhammad Ibrohim, Satlat Korbrimob Polri, Mewakili Provinsi DKI Jakarta.

