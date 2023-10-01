Hary Tanoe : Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila

JAKARTA – Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan momen ini sebagai momentum untuk memperkokoh persatuan bangsa.

“Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023. Mari wujudkan Indonesia sejahtera berlandaskan Pancasila dan perkokoh Persatuan Indonesia,”ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (01/10/2023).

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober merupakan momen penting bagi rakyat Indonesia.

Hari ini memiliki makna sejarah yang dalam terkait dengan upaya mempertahankan dan menghormati nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)