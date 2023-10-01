Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Secara Resmi Buka Istana Berbatik di Depan Istana Merdeka

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |19:52 WIB
Jokowi Secara Resmi Buka Istana Berbatik di Depan Istana Merdeka
Presiden Jokowi di Acara Istana Berbatik (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Istana Berbatik di depan halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023 malam hari.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini istana berbatik secata resmi saya nyatakan dibuka," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Istana Berbatik, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Jokowi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bersyukur karena batik bukan hanya menjadi karya seni biasa, namun sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia.

"Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia. Dengan simbolisme, teknik dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia," kata Jokowi.

Dengan adanya Istana Berbatik, Jokowi berharap masyarakat dapat menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia.

"Oleh sebab itu melalui istana berbatik malam ini yang dilaksanakan untuk memperingati hari batik nasional yang jatuh pada tangga 2 Oktober, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia serta aktif melestarikan dan mengembangkannya," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
