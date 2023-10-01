Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Masyarakat Tumbuhkan Kebanggaan pada Kekayaan Seni dan Budaya Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:03 WIB
Jokowi Minta Masyarakat Tumbuhkan Kebanggaan pada Kekayaan Seni dan Budaya Indonesia
Presiden Jokowi di Acara Istana Berbatik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri dan secara resmi membuka Istana Berbatik yang diselenggarakan di depan halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023 malam hari.

Jokowi mengatakan bahwa dengan adanya Istana Berbatik, dirinya berharap masyarakat dapat menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia.

"Oleh sebab itu melalui istana berbatik malam ini yang dilaksanakan untuk memperingati hari batik nasional yang jatuh pada tangga 2 Oktober, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia serta aktif melestarikan dan mengembangkannya," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Istana Berbatik, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Jokowi juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bersyukur karena batik bukan hanya menjadi karya seni biasa, namun sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia.

"Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia. Dengan simbolisme, teknik dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174087//bocil_batik_pppk-78MC_large.jpg
Viral Bocil SD Cosplay Batik PPPK di Hari Batik, Netizen: Kalahkan Gurunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/482/3174074//nikita_mirzani-6o73_large.jpg
Hari Batik Nasional, Nikita Mirzani Batik Modern dan Tas Hermes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/194/3173996//batik-TQWG_large.jpg
Hari Batik Nasional, Intip 4 Potret Artis Indonesia yang Bangga Berbatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3173883//hari_batik-StoX_large.jpg
Hari Batik Nasional 2026, Warisan Budaya Indonesia yang Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173879//viral-bOrz_large.jpg
Peristiwa 2 Oktober: Salahuddin Ayyubi Rebut Yerusalem hingga Hari Batik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/337/3132319//sespim_polri_berkunjung_ke_rumah_jokowi-zoS2_large.JPG
Timba Ilmu Kepemimpinan, Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Temui Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement