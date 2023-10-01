Jokowi Minta Masyarakat Tumbuhkan Kebanggaan pada Kekayaan Seni dan Budaya Indonesia

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri dan secara resmi membuka Istana Berbatik yang diselenggarakan di depan halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 1 Oktober 2023 malam hari.

Jokowi mengatakan bahwa dengan adanya Istana Berbatik, dirinya berharap masyarakat dapat menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia.

"Oleh sebab itu melalui istana berbatik malam ini yang dilaksanakan untuk memperingati hari batik nasional yang jatuh pada tangga 2 Oktober, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia serta aktif melestarikan dan mengembangkannya," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Istana Berbatik, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Jokowi juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bersyukur karena batik bukan hanya menjadi karya seni biasa, namun sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia.

"Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia. Dengan simbolisme, teknik dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia," kata Jokowi.