HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ajak Anak Milenial untuk Terjun ke Politik

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:50 WIB
Ganjar Pranowo Ajak Anak Milenial untuk Terjun ke Politik
Relawan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengajak anak kaum milenial, dan generasi Z (GEN Z) untuk terjun ke dalam dunia politik untuk berkontribusi membangun bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ganjar melalui daring dalam acara deklarasi Jaringan Relawan Ganjar Pranowo Nasional (Jargon) yang diselenggarakan di Lippo Kuningan, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Saya mengajak juga kepada anak muda. Hai anak muda bergabunglah ke politik. Hari ini kita harus duduk berpartisipasi dengan politik untuk menentukan arah Indonesia," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu mengatakan, suara dari kalangan milenial dan Gen-Z wajib diperhitungkan karena menduduki porsi yang cukup besar dalam demografi saat ini.

Oleh karena itu, Ganjar mengajak anak milenial untuk menjadi bagian dalam mengkampanyekan politik-politik edukatif, politik sejuk kepada masyarakat.

"Mau bergabung dengan saya?menjadi juru bicara terbaik menyebarkan tentang tentang konten pendidikan, maka semua ini akan kita dorong," ucap dia.

"Anak muda harus punya pijakan yang kuat. Ini yang harus kita dorong. Anak-anak muda yang kreatif, anak anak muda yang inspratif. Maka anak anak mudah harus terlibat. Semangat terus untuk pembangunan Indonesia dan mengapdi kepada masyarakat," sambung Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga berjanji jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia bakal menstabilkan harga pendidikan. Hal tersebut agar semua anak bangsa Indonesia bisa mencicipi pendidikan sampai perguruan tinggi.

"Soal Pendidikan, kita wajib sekolah, kita wajib belajar. Pendidikan gak boleh mahal. Itu yang harus dibereskan. Karena itu anak anak kita harus sekolah semua. Ini perlu diperioritaskan, anak muda adalah estafet penerus untuk membangun bangsa Indonesia," tutur dia.

