Istana Berbatik, Menkominfo: Penuh Nilai Budaya dan Filosofinya Kuat

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Nusantara menyebut bahwa, batik merupakan warisan Indonesia yang penuh dengan nilai budaya dan filosofi yang kuat.

Hal itu disampaikan Budi Arie saat menghadiri acara Istana Berbatik di depan Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Gini loh, batik ini kan penuh nilai-nilai budaya, filosofinya kuat," kata Budi Arie.

Menurut Budi Arie, batik merupakan warisan leluhur yang harus terus dijaga serta dilestarikan oleh generasi penerus Bangsa Indonesia dewasa ini.