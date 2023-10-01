Gempa M3,1 Guncang Wilayah Parigi Moutong Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Minggu (1/10/2023), sekira pukul 21.29 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.61 Lintang Utara - 120.34 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 01-Oct-2023 21:29:41WIB, Lok:0.61LU, 120.34BT (51 km BaratLaut PARIGIMOUTONG-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

