Menteri hingga Kapolri Ikut Catwalk Istana Berbatik, Jokowi: Ya Masa Serius Terus

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi beberapa menterinya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut serta melenggang di cat walk pada Istana Berbatik pada Minggu (1/10) malam hari ini.

"Ya masa serius terus, setiap hari kita selalu disibukkan oleh hal hal yang sangat serius bekerja untuk negara," kata Jokowi di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam.

BACA JUGA: Jokowi Sebut Batik Jadi Wajah Budaya Indonesia

Karena banyaknya kesibukan tersebut, Jokowi pun meminta para menterinya ikut serta memeriahkan Istana Berbatik dengan melenggang di cat walk sepanjang 150 meter itu.

"Ya tadi beliau-beliau kita ikutkan untuk menjadi model," kata Jokowi.

Diketahui, beberapa menteri ikut serta memeriahkan acara Istana Berbatik. Mereka yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(Awaludin)