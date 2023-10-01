Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri hingga Kapolri Ikut Catwalk Istana Berbatik, Jokowi: Ya Masa Serius Terus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |22:11 WIB
Menteri hingga Kapolri Ikut Catwalk Istana Berbatik, Jokowi: Ya Masa Serius Terus
Presiden Jokowi di acara Istana Berbatik (foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi beberapa menterinya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut serta melenggang di cat walk pada Istana Berbatik pada Minggu (1/10) malam hari ini.

"Ya masa serius terus, setiap hari kita selalu disibukkan oleh hal hal yang sangat serius bekerja untuk negara," kata Jokowi di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam.

Karena banyaknya kesibukan tersebut, Jokowi pun meminta para menterinya ikut serta memeriahkan Istana Berbatik dengan melenggang di cat walk sepanjang 150 meter itu.

"Ya tadi beliau-beliau kita ikutkan untuk menjadi model," kata Jokowi.

Diketahui, beberapa menteri ikut serta memeriahkan acara Istana Berbatik. Mereka yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083436/priska_yeniriatno_peraih_satu_indonesia_award_2017-OvwZ_large.JPG
Bercerita Lewat Batik: Ketika Sebuah Karya Membuka Ratusan Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033637/batik-dari-sulawesi-jadi-primadona-hingga-jepang-dan-inggris-6OZQQU5Mk3.jpg
Batik dari Sulawesi Jadi Primadona hingga Jepang dan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/337/2893176/3-sejarah-hari-batik-nasional-2-oktober-YfFz68rNIs.jpg
3 Sejarah Hari Batik Nasional 2 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/337/2892984/pagelaran-istana-berbatik-di-mata-para-duta-besar-negara-sahabat-TQADviJNTU.jpg
Pagelaran Istana Berbatik di Mata Para Duta Besar Negara Sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/337/2892958/hary-tanoe-harap-batik-dapat-menjadi-bagian-kehidupan-masyarakat-sehari-hari-42rjwcK61B.jpeg
Hary Tanoe Harap Batik Dapat Menjadi Bagian Kehidupan Masyarakat Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/337/2892935/hadiri-pagelaran-istana-berbatik-hary-tanoe-luar-biasa-XXOnxFDVbf.png
Hadiri Pagelaran Istana Berbatik, Hary Tanoe: Luar Biasa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement