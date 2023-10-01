Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siap Gelar Rakernas, Ini yang Bakal Dibahas

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |22:12 WIB
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siap Gelar Rakernas, Ini yang Bakal Dibahas
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Rapat yang akan dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten se-Indonesia mengambil tema "Peran DPRD Dalam Penyamaan Persepsi Dan Implementasi Perpres No.53 Tahun 2023 (Revisi Perpres No.33 Tahun 2020) Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 & Pemilukada 2024.

Eko Brahmantyo sebagai Direktur Eksekutif ADKASI menjelaskan, bahwa perjuangan ADKASI dalam mendorong revisi Perpres no.33 tahun 2020 demi meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten/Kota atau Provinsi dalam melakukan kegiatan kunjungan kerja dan bimbingan teknis lebih maksimal. Terlebih dalam menghadapi pemilu serentak 2024 dan Pemilukada serentak 2024.

"Ketua Umum kami H.Lukman Said mengapresiasi bantuan dari Kemendagri, Kemenkeu terlebih Presiden Jokowi dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan kawan-kawan dewan DPRD demi terciptanya efektifitas kinerja," kata Eko Brahmantyo, dalam keterangan pers, Minggu (1/10/2023).

Ketua Umun ADKASI H.Lukman Said mengundang seluruh anggota DPRD Kabupaten se-Indonesia untuk hadir pada acara Rakernas II. "Hadiri kegiatan ini untuk bersama-sama mengapresiasi kerja dan perjuangan kita bersama," ujar Lukman Said.

Ada beberapa tokoh direncanakan hadir di Rakernas II ADKASI nanti, di antaranya Menkopolhukam Mahfud MD, perwakilan Kemenkeu, Kemendagri, serta Dr. Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua Dewan Pakar ADKASI.

ADKASI Rakernas ADKASI DPRD
