Besok, Jokowi Bakal Resmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dirinya bakal meresmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada Senin (2/10) besok. Peresmian akan dilakukan di Stasiun Halim

"Iya iya, besok pagi ketemu lah di Halim," kata Jokowi di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam.

Pada peresmian tersebut Jokowi tidak mengajak Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk ikut serta. Sebab, menurutnya seorang Presiden tidak diperbolehkan satu kendaraan atau tranportasi dengan Wakil Presiden.

"Nggak, tidak boleh kita dalam satu pesawat yang sama, atau satu kendaraan yang sama. Harus tahu," ungkapnya.

Perlu diketahui, Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) menerbitkan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Selasa (26/9/2023).