HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Pagelaran Istana Berbatik, Hary Tanoe: Luar Biasa!

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:30 WIB
Hadiri Pagelaran Istana Berbatik, Hary Tanoe: Luar Biasa!
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan istri di acara Istana Berbatik (foto: dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) memuji pagelaran Istana Berbatik yang digelar di Istana Merdeka pada Minggu, 1 Oktober 2023 malam. Hary Tanoe menilai, pagelaran tersebut merupakan hal yang luar biasa.

"Luar biasa jadi terekspose semuanya mulai dari kerajaan-kerajaan di Indonesia kemudian juga dari semua Gubernur, Kepala Daerah, Menteri-menteri, Wakil menteri, dari profesional juga ada. Bahkan duta besar negara sahabat juga ada," kata Hary Tanoe kepada wartawan, Minggu.

Menurut Hary Tanoe-- yang juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo itu-- tidak mudah menggalang semua pihak untuk hadir dalam acara tersebut. Karena itu, dengan telah digelarnya pagelaran Istana Batik ini, Hary Tanoe berharap dapat terekspos maksimal untuk mengenalkan batik ke kancah dunia.

"Apalagi disiarkan live di media," terangnya.

Sebelumnya, Hary Tanoe beserta istri, Liliana Tanoesoedibjo turut hadir di pagelaran Istana Berbatik tersebut. Di momen itu, keduanya tampil sangat menawan dan kompak.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi acara, Hary Tanoe mengenakan kemeja batik lengan panjang dengan dasar busana berwarna merah. Pakaian itu dipasangkan dengan celana hitam panjang dan sepatu formal.

Batik yang dikenakan Hary Tanoe memiliki motif yang tegas dengan bagian tengah terdapat motif yang lebih besar dari motif lainnya.

Halaman:
1 2
      
