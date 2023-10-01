Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Abrasi, Tanggul di Pulau Sebira Diperpanjang

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:59 WIB
Cegah Abrasi, Tanggul di Pulau Sebira Diperpanjang
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kepulauan Seribu, melakukan pembangunan tanggul kubus masif di sisi timur Pulau Sebira RT 04/03, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu, Hendri mengatakan, pembangunan tanggul sepanjang 20 meter dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 2,5 meter ini merupakan lanjutan dari pembangunan sebelumnya sepanjang 60 meter.

"Untuk pembangunan tanggul sepanjang 20 meter ini kami menggunakan kurang lebih 1.000 kubus masif," kata Hendri, Minggu (1/10/2023).

Hendri menjelaskan, pembangunan ini upaya menjaga daratan pulau maupun pasir pantai agar tidak terkikis ombak laut atau abrasi, serta sebagai pembatas pulau sekaligus memudahkan akses warga atau wisatawan menuju kawasan mangrove.

"Pengerjaan dilakukan secara manual oleh sembilan personel satgas Pulau Sabira. Pemasangan kubus masif berjalan lancar, akan tetapi pengerjaan ditunda jika kondisi air laut sedang tinggi," ungkapnya.

Pengerjaan pemasangan kubus masif ini dimulai sejak akhir Agustus dan saat ini telah mencapai 80 persen. Diperkirakan rampung pertengahan November nanti," tandasnya.

(Nanda Aria)

      
